O desafio do técnico argentino é achar uma vaga para Payet no Vasco, porém a missão não é nada fácil. O time já está ambientado a jogar no esquema 4-1-4-1 e tem sido competitivo dessa forma. Nessa formação, o francês jogaria na posição de Praxedes. No entanto, Ramón Díaz não parece estar disposto de mexer no tripé do meio-campo formado por Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes.