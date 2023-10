O Vasco terá um novo presidente a partir de 2024 e ele será o responsável pelas obras de ampliação e modernização de São Januário, caso o projeto de lei seja aprovado. A eleição vai acontecer no dia 11 ou 12 de novembro e a maioria dos candidatos são contrários ao atual mandatário do clube, Jorge Salgado, que tem ótima relação com a Prefeitura do Rio. No entanto, não há temor por parte do prefeito Eduardo Paes, caso o novo presidente não esteja alinhado com a possibilidade de transferência do potencial construtivo do estádio.