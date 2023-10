Medel é titular do Chile, mas já é um veterano, tem 36 anos, e escalá-lo 24 horas depois de uma partida é um risco que o Vasco não está disposto a correr. Ainda mais porque Maicon, reserva imediato, tem agradado a comissão técnica com atuações seguras, como no empate sem gols com o São Paulo, em São Januário.