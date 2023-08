Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, Payet conseguiu ter grande destaque e produziu números expressivos, mesmo com 35 anos. Foram 46 jogos, 41 como titular, com 16 gols e 13 assistências. Nesta temporada, o meia jogou centralizado e com liberdade para flutuar pelos dois lados do campo, o que potencializou o seu talento para dar passes e finalizar de fora da área, balançando a rede quatro vezes em chutes de longa distância.