Vasco

Paulo Henrique se torna o 12º jogador do Vasco a servir a Seleção no século; relembre convocados

Lateral-direito é o primeiro jogador da posição a ser convocado pelo clube desde Zé Maria

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
05:00
Léo Jardim Seleção Vasco
imagem cameraLéo Jardim em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A convocação de Paulo Henrique para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Coreia do Sul marca um feito importante para o Vasco da Gama e para o próprio atleta. Aos 29 anos, o lateral-direito se tornou o 12º jogador diferente do clube a vestir a camisa da Seleção Brasileira no século 21 — e o primeiro lateral-direito vascaíno a ser chamado desde Zé Maria, há 26 anos.

Juninho Paulista152001

Romário

6

2001, 2005

Euller

6

2001

Fábio

10

2003, 2004

Morais

1

2006

Dedé

16

2011, 2012, 2013

Rômulo

6

2011, 2012

Diego Souza

1

2011

Luan

1

2017

Andrey Santos

1

2023

Léo Jardim

2

2024

Paulo Henrique

-

2025

Convocação de Paulo Henrique

A convocação foi uma surpresa de última hora. Após a vitória dramática sobre o Vitória por 4 a 3, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador viajou para Blumenau, Santa Catarina, onde passaria a folga da Data Fifa com a família. Lá, recebeu uma ligação inesperada do diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, que o informou sobre a convocação. Em entrevista à CBF TV,

- Saí direto do estádio para o aeroporto e fui para Santa Catarina. Quando o avião pousou, recebi a mensagem. Aí foi aquele susto, aquela alegria. Falei com minha esposa e com a família que tava me esperando: 'Ó, vou ter que voltar porque fui convocado’. Foi uma correria, buscar as coisas, organizar tudo. Mas uma alegria imensa - relembra.

Paulo Henrique - Seleção
Paulo Henrique em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro | CBF)

Paulo Henrique também fez questão de destacar o papel decisivo do Vasco em sua trajetória profissional:

- O Vasco me proporcionou desenvolver, aprender, evoluir. Vestir essa camisa pela terceira temporada seguida tem me feito crescer muito. Se não fosse pelo Vasco, pelo espaço que tive, talvez eu não estivesse aqui hoje. Tenho muita gratidão ao clube.

Contratado em 2022, Paulo Henrique vive sua melhor fase com a camisa cruzmaltina. Na temporada atual, soma 47 jogos, quatro gols e cinco assistências, se firmando como titular e peça-chave no time vascaíno.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

