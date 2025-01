Paulo Henrique foi o autor do gol da vitória do Vasco sobre o Maricá. Com o resultado, o Cruz-Maltino pode terminar a 6ª rodada do Campeonato Carioca na liderança. O lateral-direito contou que é um desejo do grupo.

- Uma honra divina (atravessar o bom momento). Fico muito feliz com esses gols, e pela vitória da nossa equipe. Gratidão a Deus e por todo o grupo, que me deu esse suporte. Temos que pensar jogo a jogo. Todo mundo quer estar na liderança e com o Vasco, que é time grande, não é diferente. Temos que nos preparar muito bem para buscar a vitória contra o Volta Redonda - disse Paulo Henrique. E contou de onde vem a inspiração para a grande fase na carreira:

- Não consigo projetar isso (quantos gols fará até o final de março, quando nascerá o filho Mateus). Já fiz dois. Fico feliz por isso, e espero que o Mateus siga trazendo motivação, e os gols sigam saindo naturalmente e dando alegria ao torcedor.

Vasco na tabela

O Vasco tem chance de ocupar a liderança do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino foi a 12 pontos e depende de um tropeço do Volta Redonda, que joga contra a Portuguesa, também na noite desta quarta-feira.

Próximo compromisso do Vasco

Na próxima partida, o Vasco vai a campo para enfrentar o Volta Redonda, às 16h30 de sábado (1º), em São Januário. O jogo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

