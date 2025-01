Vasco vence Maricá e se mantém invicto no Carioca

O Vasco venceu o Maricá por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O gol, que manteve o Cruz-Maltino invicto na competição, foi marcado por Paulo Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a vitória, o Vasco tem chance de ocupar a liderança do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino foi a 12 pontos e depende de um tropeço do Volta Redonda, que joga contra a Portuguesa, também na noite desta quarta-feira. Já o Maricá, por sua vez, estacionou nos 11 pontos e pode descer para a terceira posição na tabela.

Como foi o jogo?

Vasco e Maricá fizeram um início do jogo bem abaixo. O Cruz-Maltino entrou em campo com um time misto e teve poucas chances para abrir o placar. A primeira foi com Jean David, que aos 18 minutos cabeceou fraco na direção de Dida. A segunda com Victor Luís, aos 18 minutos, que perdeu um gol dentro da pequena área.

continua após a publicidade

A partida ficou mais movimentada no segundo tempo. O Vasco entrou modificado, com Tchê Tchê no meio-campo. Aos poucos, o Cruz-Maltino foi sendo mais agressivo. O Maricá, por sua vez, também começou a gostar do jogo e deu trabalho para Léo Jardim

O duelo foi decidido somente na metade do segundo tempo. Paulo Henrique, que está numa fase iluminada, fez fila nos jogadores do Maricá. O lateral-direito invadiu a área, acertou um chute forte sem chances para Dida e marcou o gol que garantiu a vitória cruz-maltina.

continua após a publicidade

Paulo Henrique fez mais um gol para o filho Mateus (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O que vem pela frente?

Na próxima rodada, o Vasco vai a campo para enfrentar o Volta Redonda, às 16h30 de sábado (1º), em São Januário. Já o Maricá joga contra o Madureira, às 16h30 de segunda-feira (3), no Estádio Conselheiro Galvão.

✅ FICHA TÉCNICA

MARICÁ 0 X 1 VASCO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Paulo Henrique (24' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Mizael Monteiro e João Victor (MFC);

🏟️ Público presente: 13.893

💰 Renda: R$ 644.688,00

⚽ ESCALAÇÕES

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida; Magno Nunes, Mizael Monteiro (Jefferson Tavares), Carvalho e João Victor; Bezerro (Hugo Borges), Ramon, Clayton (Gutemberg) e Walber; Bruninho (Marcelinho) e Sérgio Mendonça (Kevin Machado).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Souza, Lucas Freitas e Victor Luís (Lucas Piton); Maxime Dominguez (Tchê Tchê), Mateus Carvalho (Sforza), Hugo Moura, Payet e Jean David (Lukas Zuccarello); Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Wallace Muller Barros Santos;

4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Rezende de Lima;

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.