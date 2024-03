O que potencial construtivo? Entenda como funciona a lei para reformar São Januário, estádio do Vasco

São Januário será modernizado por meio do potencial construtivo (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)







21/03/2024

A torcida do Vasco não está dando mais em São Januário, por sempre lotar a Colina Histórica em dia de jogo. Esse fato se soma ao fato do estádio precisar de uma modernização. Para isso, o clube fará a reforma por meio da lei do potencial construtivo. E como funciona? Entenda com o Lance!.

O potencial construtivo consiste no quanto você pode construir num terreno da sua propriedade, desde que seja respeitada a zona que pertence o local. Cada cidade tem um plano diretor com as características das regiões e regras próprias para construção.

O processo já foi realizado em diversas oportunidades no próprio Rio de Janeiro. A região portuária é um exemplo disso. Um projeto de revitalização do Centro do Rio também está sendo feito de maneira idêntica.

São Januário é propriedade do Vasco. No local da Colina Histórica existe o potencial de construir "X mil m²". Em contato com o Lance!, o Secretário Municipal de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, explicou como a lei beneficia o Vasco.

O projeto de lei complementar tem por objetivo permitir que o Vasco transfira o potencial construtivo que ele teria direito de usar em São Januário para outros locais da Cidade com mais infraestrutura, como grande parte da Zona Norte e algumas regiões da Barra — disse o Secretário Jorge Arraes

Projeto da reforma de São Januário (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

⚠️ FAQ DO LANCE! SOBRE POTENCIAL CONSTRUTIVO E A REFORMA DE SÃO JANUÁRIO ⚠️

🤔 EM QUE PÉ ESTÁ A QUESTÃO?

➡️ O projeto de lei do potencial construtivo já está na Câmara dos Vereadores. O Vasco e agentes políticos estão se desdobrando para agilizar os processos.

🤔 COMO PRETENDEM AGILIZAR O PROCESSO NA CÂMARA?

➡️ Colégio de Líderes marca a data para as comissões apresentarem um parecer conjunto (ao invés das 17 comissões apresentearem 17 pareceres de 15 em 15 dias);

➡️ Obrigatoriamente serão marcadas duas audiências públicas (uma na Barra da Tijuca e a outra na Câmara dos Vereadores);

➡️ Vereadores apresentariam, caso queiram, emendas na própria comissão.

🤔 O QUE É A REUNIÃO DE COLÉGIO DE LÍDERES?

➡️ É a reunião que define as prioridades do ano.

🤔 COMO NORMALMENTE TRAMITA O PROJETO NA CÂMARA?

1) Entra em pauta;

2) Passa por duas audiências;

3) Precisa passar por 17 comissões;

4) Cada comissão analisa tem até 15 dias para dar um parecer.

🤔 COMO O DINHEIRO PARA A REFORMA ENTRA NOS COFRES DO VASCO?

- Ele poderá vender esse “direito de construir” para outros particulares e com isso arrecadar fundos para reformar o Estádio e seu entorno - respondeu Jorge Arraes.

🤔 QUANDO COMEÇA A REFORMA DE SÃO JANUÁRIO?

➡️ Sem prazo para começar.