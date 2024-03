Reforma de São Januário: Vasco sai de reunião com vereadores otimista e com previsão para aprovação da lei do potencial construtivo

Vasco tem previsão para projeto de lei do potencial construtivo ser aprovado (Foto: Divulgação)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 19/03/2024 - 21:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Após uma reunião na Câmara dos Vereadores na tarde desta terça-feira (19), o Vasco está mais otimista quanto a reforma de São Januário. Isso porque será feito um esforço para que o projeto de lei do potencial construtivo seja aprovado no primeiro semestre de 2024.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, todos os agentes estão trabalhando no sentido de agilizar os processos. A urgência ao caso se dá pelo fato das eleições municipais no Rio de Janeiro.

O Lance! também apurou que em abril terá uma reunião de Colégio de Líderes para discutir um calendário para o projeto entrar em pauta. Depois disso, duas audiências públicas serão marcadas. A primeira na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é o maior receptor do potencial construtivo. A segunda será na Câmara dos Vereadores.

Além da Barra, o projeto do potencial construtivo prevê a Avenida Brasil e a Zona Norte do Rio de Janeiro como receptores. O Vasco espera arrecadar R$ 500 milhões.

BARREIRA DO VASCO

Outro ponto delicado é a preocupação com a Barreira do Vasco. Isso porque a população será afetada economicamente a partir do momento que as obras começarem. A ideia do Vasco é utilizar a reforma de São Januário como meio para gerar empregos aos moradores.

Vasco quer dar emprego aos moradores da Barreira na reforma de São Januário (Foto: Marcelo Paulo/VASCO)

BASTIDORES DA REUNIÃO NA CÂMARA

O esperado era que a reunião fosse apenas entre vereadores vascaínos, como Pedro Duarte (Novo), Alexandre Isquierdo (União Brasil) e Paulo Pinheiro (PSOL), junto da comitiva do Vasco, composta pelo presidente Pedrinho, que teve a postura muito elogiada, o 1º VP, Paulo Salomão, e o 2º VP, Renato Brito.

No entanto, praticamente metade dos vereadores compareceram na reunião. Inclusive, muitos sequer são vascaínos e estão apoiando a causa do Vasco. Além disso, Sorato, ídolo do clube, também marcou presença na Câmara.

Ao Lance!, o vereador Pedro Duarte se mostrou otimista quanto à aprovação.

Estou muito otimista depois dessa reunião, até porque tinham mais de 20 vereadores presentes. Não só vascaínos, mas também flamenguistas, tricolores e botafoguenses. Todas as falas foram de apoio à aprovação. Esse projeto não beneficia só o Vasco, ao possibilitar recursos para ampliação e reforma de São Januário. Ajuda também o entorno do estádio, que vai receber melhorias urbanísticas importantes — contou o vereador Pedro Duarte

Comitiva do Vasco se reuniu com vereadores do Rio (Foto: Divulgação)