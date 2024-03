Maracanã antes da partida entre Nova Iguaçu x Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A administração do Maracanã e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) foram notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) após receber denúncias de torcedores sobre a proibição de garrafas de água na partida entre Nova Iguaçu x Vasco, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Os questionamentos direcionados à Ferj, foram em relação ao horário marcado para a partida, levando em consideração o conhecimento prévio das altas temperaturas para o Rio de Janeiro no final de semana. A Secretaria chegou a abordar o horário da outra semifinal, entre Flamengo x Fluminense, que aconteceu em temperaturas mais amenas (21h), segundo o jornalista Bruno Braz, do UOL.

O jogo aconteceu às 16h do último domingo (17), quando a sensação térmica da cidade carioca atingiu 62,3º C, batendo o recorde de temperatura do ano. A Portaria Nº 35, de 2023, estabelece a permissão para a entrada de garrafas com água em shows, festivais e quaisquer eventos especialmente expostos ao calor extremo, como aconteceu no final de semana.

A partir dessa publicação, criada após uma jovem morrer no show da cantora americana Taylor Swift, ficou estabelecido que as empresas responsáveis pela produção de eventos devem garantir a instalação de "pontos de hidratação" de fácil acesso, independentemente da comercialização de água no local.

Segundo o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, a organização do evento não pode negar acesso à água aos consumidores, sobretudo naquele horário e com temperaturas tão altas. O Consórcio Maracanã, gerido pela dupla Fla-Flu, terá 48h para apresentar uma resposta.