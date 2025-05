Apesar do pouco tempo de trabalho no Vasco, Fernando Diniz sabe que terá um árduo trabalho para recuperar a confiança dos jogadores. Depois da derrota para o Lanús, na Sul-Americana, o técnico cruz-maltino disse que tem ciência do histórico recente e que é preciso "coragem para enfrentar esse momento".

- Muito pouco tempo, mas obviamente, pelo histórico recente, teve perda de confiança e é normal nesses momentos. Coragem para enfrentar esse momento e se dedicar ao máximo. Eles correram, tentaram, marcaram alto praticamente o tempo todo contra um time que joga bem na casa dele. Tem muita coisa para melhorar sempre. Vamos trabalhar para fazer o time jogar bem e ganhar jogos.

Ao analisar a partida, Diniz pontuou que gostou do que viu no primeiro tempo e parte da etapa final. Para o técnico, faltou agressividade ao Vasco para sair da Argentina com um resultado positivo.

- O time jogou bem no primeiro tempo com a bola. Marcou alto. Principalmente no começo do jogo, que o time estava mais fresco. O que faltou no primeiro tempo, na minha opinião foi ter mais agressividade. Tiveram horas que envolvemos o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente trocava mais passe lateralizado.

- Também acho que fomos mal no segundo tempo. Quando tomamos o gol, o time perdeu confiança e o time deu uma sentida. Histórico recente. Tivemos que fazer as trocas. Por mais que tivesse sido um treino, a gente aproveitou muito ontem. Tinha uma tendência, nas trocas, de ganhar vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. Depois da expulsão ficou mais difícil de tentar o empate. Por conta do primeiro tempo e parte do segundo, tem coisas positivas para colher e corrigir as erradas que fizemos no jogo. E principalmente no aspecto anímico.

O Vasco entra em campo já neste final de semana para enfrentar o Fortaleza, na 9ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 de sábado (17), em São Januário.

Pela Sul-Americana, o Vasco só volta a jogar no final de maio, no dia 27, para encarar o Melgar. A partida será às 19h, em São Januário. O jogo é o último da fase de grupos da competição.

Vasco precisa vencer para avançar aos playoffs de oitavas de final (Foto: Luis Robayo/AFP)

Confira mais respostas de Fernando Diniz, técnico do Vasco:

PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

- O processo de negociação, da minha parte, foi fácil. Eu queria muito vir para o Vasco. Tive outros convites para trabalhar na Série A e fora do Brasil. Sou muito grato ao Vasco, porque vim em 2021 e aprendi coisas importantes aqui na primeira passagem. É um clube que eu gosto. Uma instituição que admiro muito. Tenho identificação, adoro a torcida, a maneira que apoiam. Quando estive aqui na Série B, eu vi coisas na torcida do Vasco inimagináveis. É um time que precisa de ajuda e queria vir ajudar.

CONVERSAS COM PEDRINHO

- O fato do Pedrinho ser o presidente e o Felipe também estar nesse processo, são pessoas que eu tenho muito carinho e admiração. É algo que me fez ter mais vontade de vir.

PRIMEIRO CONTATO COM O GRUPO

- Eu gosto do elenco do Vasco. Temos time para produzir muito mais e vamos trabalhar para isso.

VAI USAR JOGADORES DA BASE?

- Eu sempre tenho um bom olhar para os jogadores da base em todos os lugares que eu passei. A gente sempre acha os jogadores das categorias de base. Eu estive aqui e jogou o MT, Riquelme… No Fluminense, o Alexsander, John Kennedy, recuperação do Martinelli. No São Paulo, o Brenner, o Sara, Igor Gomes, Luan… No Santos a mesma coisa. Eu sempre olho para a base. Eu já procurei saber. Sei que os times estão indo bem e o Vasco é um dos times que mais formam jogadores no Brasil. Vamos olhar para a base. Com certeza serão olhados.

O QUE ACHA DO ELENCO?

- É um elenco que eu gosto e tem bons jogadores. Especificamente, o Alex Teixeira quando jogou ele performou. Vou procurar que os jogadores deem ao máximo para melhorar e ajudar ao Vasco.

VENDA DA SAF

- Não conversei absolutamente nada sobre isso. Eu sei o momento que o Vasco está passando e até esse momento foi um estímulo para vir. Eu quero ajudar e vou fazer de tudo para ajudar o Vasco.

OBRIGAÇÃO DE VENCER O MELGAR

- Não é um momento bom (do Vasco). Estamos vivos na competição, a gente tem um jogo em casa com o Melgar, um confronto direto para saber quem passa em segundo e seguir na competição.

- Pelo tamanho da importância, é obrigação (vencer). Não significa que vai ganhar do Vasco, respeitamos os adversários, mas vamos fazer de tudo para buscar a classificação.

PHILIPPE COUTINHO

- Começou muito bem no primeiro tempo, a partir da metade do segundo tempo passou a sentir mais o jogo. Com a minha passagem aqui, acho que o Phillipe (Coutinho) vai melhorar. Ele pegou muito na bola, é um jogador extremamente talentoso e vai dar muita alegria para a torcida.

CARLO ANCELOTTI NA SELEÇÃO

- Acho que o Ancelotti conhece muito o futebol brasileiro. Trabalhou com muitos jogadores brasileiros. Vai ter a nossa torcida. Tem a confiança dos brasileiros e pode fazer um grande trabalho.