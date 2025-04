Nuno Moreira paga ‘dívida’ com Vegetti no Vasco; entenda

Nuno Moreira tinha um débito com Vegetti, que foi pago no empate do Vasco com o Melgar, na primeira rodada do Grupo G da Sul-Americana. O Pirata esperava que o atacante português retribuísse uma assistência dada na vitória sobre o Santos.

O terceiro gol de Vegetti contra o Melgar teve justamente a participação de Nuno Moreira. Saiu dos pés do português o passe para que o argentino pudesse balançar a rede.

Contra o Santos, saiu da cabeça de Vegetti a assistência para que Nuno Moreira marcasse o gol de empate. Após cruzamento de Piton, o argentino escorou e o português empurrou a bola para o fundo do gol.

Depois da vitória, os companheiros de time brincaram nas redes sociais. Vegetti comentou uma foto de Nuno Moreira dizendo que o português estava em dívida. Confira abaixo.

Vegetti brincou com Nuno Moreira nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram @nmmoreira_79)

Próximos desafios do Vasco

O Vasco vai do Peru direto para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians neste sábado (5). O Cruz-Maltino joga contra a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Vasco enfrneta o Puerto Cabello, da Venezuela, na terça-feira (8). A bola rola às 21h30, em São Januário, em partida válida pela 2ª rodada da competição.