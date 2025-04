Fábio Carille lamentou o empate do Vasco na estreia da Sul-Americana. Para o técnico cruz-maltino, o resultado deixou um gosto amargo, tendo em vista que o time estava vencendo fora de casa até os últimos minutos.

- Primeiramente, a gente não chama o adversário. A ideia era colocar bastante jogadores no meio, e ficarmos com a bola, sairmos tocando com a posse de bola. Mas não conseguimos. Roubávamos a bola, o adversário pressionava para no nosso campo, e já perdíamos. Eles continuavam no nosso campo - considerou Carille. E seguiu explicando:

- Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer o adversário. Infelizmente, não funcionou. Mas eu estou muito satisfeito com o elenco. Estou muito satisfeito. Aqui quando a gente ganhar, todos vão ganhar, e quando acontecer alguma coisa de errado, todos vão perder. O meu trabalho é de orientar e de acertar.

- Praticamente não teve preparação (para este jogo). Nós tivemos um jogo muito intenso no domingo, por causa do causa do Brasileiro, uma viagem que também foi desgastante ontem. Fizemos uma movimentação bem leve para que os jogadores tivessem energia para ir para o campo hoje. Esse foi o trabalho. Saio chateado, por esse gosto amargo de não poder levar mais pontos, mas conseguimos um ponto, pensar agora no Corinthians no sábado e depois voltar a pensar na Sul-Americana - finalizou.

O técnico do Vasco também citou a dificuldade de jogar na altitude como fator impeditivo para a vitória. Carille contou que "muitos jogadores" pediram oxigênio ainda no intervalo.

- Fica amargo pelas circunstâncias do jogo. Não conseguimos subir as linhas. Não é desculpa, mas é verdade. Muitos jogadores pedindo oxigênio no intervalo. Da linha defensiva, só o João Victor não pediu. Outros jogadores também sentiram. E começamos a nos desfazer da bola no segundo tempo. Não é desculpa. Dentro dessas circunstâncias, temos que comemorar esse um ponto, mas com um pouco mais de atenção, poderíamos sair com os três daqui - disse o técnico do Vasco. E completou:

- Sobre o jogo, tudo que imaginamos. Time que busca muito o jogo pelos lados, muito cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem essa parte que tinha que ser feita. Os três gols foram por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no Brasileirão daqui para frente.

O Vasco viaja do Peru direto para São Paulo, onde volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino enfrenta a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco empatou na estreia da Sul-Americana (Foto: Diego Ramos/AFP)

Confira mais respostas de Fábio Carille, técnico do Vasco:

MAIS SOBRE ALTITUDE

- Quando você vem para uma partida dessa, a gente viu o jogo que eles fizeram contra o Cerro. A gente viu o quanto era difícil jogar aqui, e a gente não chega a imaginar que ia fazer três gols aqui. Fizemos isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, conseguir um empate, por todas as dificuldades do jogo, seria um resultado muito bom. Mas, sem dúvida nenhuma, por todas as circunstâncias do jogo, ficamos chateados.

CALENDÁRIO

- O que eu tenho passado para a imprensa é que é no dia a dia, é sempre pensar no próximo jogo. Senão a gente não vai adotar muita coisa. Não posso pensar no jogo de terça, se tenho um jogo muito importante sábado. Então agora vou focar, sentar com todos os profissionais do departamento médico, de físico e técnico, para a gente tomar a melhor decisão e pensar só no jogo de sábado. Passou o jogo de sábado, voltamos a pensar na Sul-Americana.