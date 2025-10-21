O atacante Nuno Moreira vive um momento especial com a camisa do Vasco. Autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, o chegou ao seu nono gol na temporada e manteve a boa média em clássicos. Em oito duelos contra os rivais cariocas, ele já balançou as redes três vezes — uma contra cada adversário: Flamengo, Fluminense e Botafogo. Após a partida, o jogador comentou o lance do segundo gol do Vasco.

— Estou muito feliz e agradeço a Deus por a bola ter sobrado pra mim e eu conseguir fazer o gol. O mais importante foi a atuação do time, estamos todos muito felizes por isso. Melhoramos bastante do primeiro para o segundo tempo, e as palavras do Diniz no intervalo foram fundamentais.

O jogador também exaltou a força da torcida vascaína e comemorou mais uma boa atuação da equipe, que vive grande fase no Campeonato Brasileiro.

— Fiquei surpreendido, para dizer a verdade. Já no aquecimento dava para sentir a vibe do estádio. Os adeptos compareceram muito bem, acreditaram em nós, e nós queremos fazer de tudo para que mais noites destas aconteçam — afirmou Nuno, emocionado após o triunfo diante de mais de 50 mil torcedores.

Nuno Moreira comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogador também revelou uma conversa com Fernando Diniz no vestiário antes de voltar para segunda etapa:

— O que ele disse pra gente foi que precisávamos ser mais nós mesmos, ter mais confiança, porque não fizemos um grande primeiro tempo. Tivemos a felicidade do gol do Rayan e algumas boas jogadas, mas o jogo foi bem disputado. No segundo tempo, conseguimos colocar mais em prática o que treinamos, fomos mais corajosos e conquistamos a vitória.

O atacante destacou o equilíbrio do clássico e a eficiência vascaína nas chances criadas.

— Acho que foi um jogo muito disputado. Começamos bem, depois eles tiveram mais bola e criaram perigo. Mas o jogo passou muito pela nossa eficiência na finalização. Conseguimos ser eficazes, controlar o jogo depois do segundo gol e garantir a vitória — analisou.

Vivendo sua melhor fase no Vasco, o português pregou foco e pés no chão para a sequência da temporada, evitando projetar o reencontro com o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, em dezembro.

— Temos que manter os pés no chão. Estamos numa boa fase, mas o importante é continuar assim, sempre tentando ser melhores que nós próprios e, claro, que o adversário. Quando chegar a hora da Copa, pensaremos nesse jogo — concluiu o atacante.

