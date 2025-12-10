Sede Náutica da Lagoa recebe evento especial com transmissão de Vasco x Fluminense
Gigante da Colina e Tricolor Carioca se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
A Sede Náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas será palco de um evento voltado aos sócios vascaínos nesta quinta-feira (11). A primeira edição da Vasco Fan House promete oferecer uma nova experiência oficial para a torcida durante o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, entre Vasco e Fluminense.
Além de Vasco x Fluminense, Rayan trava rivalidade à parte com Tricolor
Fora de Campo
Fluminense tem tabu a quebrar contra o Vasco na Copa do Brasil; relembre os confrontos
Fluminense
Jadson Cristiano, ex-Vasco, acerta retorno ao futebol brasileiro
Futebol Nacional
➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Idealizado como um espaço de convivência, entretenimento e celebração, o evento proporcionará aos participantes uma alternativa confortável para acompanhar a partida, transmitida ao vivo em telão de alta definição. Além do clima esportivo, a programação inclui discotecagem com DJ, roda de samba e gastronomia especial assinada pela Casa Horto.
➡️ Cruzmaltino encerra Brasileirão 2025 com contraste entre ataque eficiente e defesa vulnerável
A iniciativa vai ocorrer das 16h as 23h30 (de Brasília) e também disponibilizará, de forma opcional, um serviço de Shuttle (translado) de ida e volta para o Maracanã, exclusivo para aqueles que já possuem ingresso para o jogo.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Ingressos para a Vasco Fan House
- Sócio: R$ 65
- Sócio + Shuttle: R$ 185
- Convidado: R$ 125
- Convidado + Shuttle: R$ 245
- Infantil: R$ 35
- Infantil + Shuttle: R$ 155
A classificação é livre. Menores de idade só poderão participar acompanhados pelos pais ou responsável. Crianças de até 2 anos e 11 meses são isentas. De 3 a 11 anos e 11 meses, o ingresso é considerado infantil. A partir dos 12 anos, aplica-se o valor integral.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias