menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Sede Náutica da Lagoa recebe evento especial com transmissão de Vasco x Fluminense

Gigante da Colina e Tricolor Carioca se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Maracanã

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
15:37
sede náutica vasco
imagem cameraSede Naútica da Lagoa (Foto: Divulgação / Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Sede Náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas será palco de um evento voltado aos sócios vascaínos nesta quinta-feira (11). A primeira edição da Vasco Fan House promete oferecer uma nova experiência oficial para a torcida durante o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, entre Vasco e Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Idealizado como um espaço de convivência, entretenimento e celebração, o evento proporcionará aos participantes uma alternativa confortável para acompanhar a partida, transmitida ao vivo em telão de alta definição. Além do clima esportivo, a programação inclui discotecagem com DJ, roda de samba e gastronomia especial assinada pela Casa Horto.

➡️ Cruzmaltino encerra Brasileirão 2025 com contraste entre ataque eficiente e defesa vulnerável

A iniciativa vai ocorrer das 16h as 23h30 (de Brasília) e também disponibilizará, de forma opcional, um serviço de Shuttle (translado) de ida e volta para o Maracanã, exclusivo para aqueles que já possuem ingresso para o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Ingressos para a Vasco Fan House

  • Sócio: R$ 65
  • Sócio + Shuttle: R$ 185
  • Convidado: R$ 125
  • Convidado + Shuttle: R$ 245
  • Infantil: R$ 35
  • Infantil + Shuttle: R$ 155

A classificação é livre. Menores de idade só poderão participar acompanhados pelos pais ou responsável. Crianças de até 2 anos e 11 meses são isentas. De 3 a 11 anos e 11 meses, o ingresso é considerado infantil. A partir dos 12 anos, aplica-se o valor integral.

Rayan, do Vasco, e Freytes, do Fluminense, duelam pela bola em jogo pelo Brasileirão
Rayan, do Vasco, e Freytes, do Fluminense, duelam pela bola em jogo pelo Brasileirão (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias