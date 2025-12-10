Mauro Cezar analisa semifinais da Copa do Brasil: 'Tentar surpreender'

Com o duelo entre Cruzeiro e Corinthians, inicia-se a reta final da Copa do Brasil, com os confrontos de semi e final. Nesta quarta-feira (10), a Raposa enfrenta o Timão no Mineirão. Na quinta, o Vasco recebe o Fluminense no Maracanã. Sobre os duelos decisivos, o comentarista Mauro Cezar fez sua análise.

- O favoritismo exite (para o Cruzeiro), é um time melhor e tem um técnico melhor, mas acho que a mobilização para um jogo deste tamanho é completamente diferente. O Cruzeiro está em um momento melhor, tem um elenco melhor, tem chances maiores de passar, mas acho que vai ter jogo. Acho que o Corinthians vai ser outro time, diferente dos jogos modorrentos que tem feito - disse sobre o confronto da semifinal da Copa do Brasil.

- Na hora do clássico, apesar de enxergar grande disparidade entre os clubes agora, o Vasco pode dificultar a vida do Fluminense. Mas acho que o Vasco, mais até do que o Corinthians, vai precisar mudar muito seu comportamento e o ânimo dos jogadores - concluiu sobre Vasco x Fluminense.

As semifinais da Copa do Brasil

Cruzeiro x Corinthians:

Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão na TV aberta na Globo, no streaming e do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Cruzeiro x Corinthians!

O retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.

Vasco x Fluminense:

Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição.