Nenê sobre retorno de Coutinho ao Vasco: ‘Sensacional’

Nenê deseja que Coutinho retorne ao Vasco (Foto: Gabriel Tadiotto/E.C. Juventude)







Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 26/05/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Nenê é mais um torcedor que espera que Philippe Coutinho seja repatriado pelo Vasco. O meia do Juventude teve uma passagem marcante no Cruz-Maltino e confessou que na expectativa de um desfecho positivo.

Com certeza. É um cria do Vasco. Um jogador sensacional, que pode ajudar muito o clube. Vai ser uma alegria para a torcida. Não sei qual é a situação deles (de negociação), mas ele vai ajudar muito ao Vasco — disse Nenê antes da bola rolar no "Futebol Solidário"

Philippe Coutinho já está no Brasil. O meia-atacante antecipou as suas férias e ainda marcou presença no casamento do atacante Matheus Cunha. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na sexta-feira (24), no Aeroporto do Galeão.

Em entrevista aos jornalistas presentes no local, Coutinho confirmou as conversas com o Vasco. Além disso, o meia-atacante também reforçou a vontade de voltar ao clube que o criou.

- Vou ser breve com vocês porque estou viajando há mais de 17 horas, estamos cansados. Não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo: sabem a minha vontade, isso todo mundo já sabe.

Philippe Coutinho compareceu ao casamento de Matheus Cunha (Foto: Reprodução)