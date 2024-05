Philippe Coutinho se reúne com Pedrinho em São Januário e fica mais próximo de voltar ao Vasco

Foto: BTB Sports/Reprodução / Esporte News Mundo







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 13:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Grande sonho do Vasco para a sequência da temporada, Philippe Coutinho se reuniu com o presidente Pedrinho, na manhã deste sábado (25), em São Januário. A informação, dada primeiramente pela Band, foi confirmada pelo Lance!

Em relação ao Al Duhail, o Pequeno Mágico rescindiu seu contrato de empréstimo antes da vinda ao Brasil. Agora, os empresários do atleta trabalham e negociam uma rescisão amigável do jogador com o Aston Villa, clube que o jogador tem contrato até 2026, mas que não deve criar muitos empecilhos para uma saída. A tendência é que Coutinho acerte com o Vasco por três anos.

Coutinho nos braços da torcida

Cria da Colina, Philippe Coutinho desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (24) e falou sobre a volta ao Vasco.

— Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe — disse Coutinho, em São Paulo, ao BTB Sports, ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao Vasco.

O meia chegou ao Rio de Janeiro por volta de 15h, após conexão em São Paulo, e pediu para falar com os jornalistas no aeroporto. Ele reiterou vontade de atuar no Cruz-Maltino e confirmou conversas em andamento. Confira no video abaixo:

– Vou ser breve com vocês porque estou viajando há mais de 17 horas, estamos cansados. Não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo: sabem a minha vontade, isso todo mundo já sabe. –

A temporada de Coutinho

Nesta temporada, jogando pelo Al Duhail, Coutinho atuou em 21 jogos, marcando seis gols e dando três assistências. O jogador teve uma média de 2.1 chutes por jogo, além de acerto de 85% nos passes, 51% nos dribles e 1.9 passes chave. O craque também criou oito grandes chances em sua passagem pelo Catar.

(Foto: Karim Jaafar/AFP)