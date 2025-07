Decisão de Daronco divide opiniões em Vasco x Botafogo pelo Brasileirão

Vasco x Botafogo estão se enfrentando pela 13º rodada do Brasileirão no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um lance polêmico de arbitragem gerou muita repercussão na web durante o primeiro tempo, que terminou em 0 a 0.

A partida, até aqui, foi bem movimentada, mas ninguém teve a inspiração necessária para balançar as redes. Arthur Cabral, do Botafogo, teve uma boa chance, mas parou em Léo Jardim. No lado vascaíno, o melhor momento foi em uma finalização de Coutinho, que também parou no goleiro.

Aos 32 minutos da primeira etapa, o lateral-direito Vitinho, do Glorioso, escorou um cruzamento para trás, mas a bola parou nas mãos de João Victor, do Vasco. Em campo, Anderson Daronco não assinalou a penalidade. O Var chamou, porque viu pênalti, mas mostrou também uma possível falta de Arthur no ínicio do lance. Daronco marcou a falta a favor do Vasco.

Imediatamente, torcedores dos dois clubes foram às redes sociais e começaram a se manifestar. Os botafoguenses, claro, pedindo pênalti, e os vascaínos concordando com a decisão. Veja abaixo.

Veja lance e opiniões dos torcedores sobre decisão de Daronco em Vasco x Botafogo

Escalação das equipes para o jogo

Vasco x Botafogo estão empatando em 0 a 0 neste sábado (12), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno dos rivais para o segundo semestre após a pausa para o Mundial de Clubes.

Mandante do duelo, o Cruz-Maltino repete a escalação do último compromisso pela competição, contra o São Paulo, na vitória por 3 a 1 no Morumbis. Tchê Tchê forma dupla com Hugo Moura, e Rayan segue no ataque com Vegetti e Nuno Moreira.

Com isso, Fernando Diniz leva a campo o seguinte time: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Do outro lado do clássico, o Glorioso, comandado pelo auxiliar Cláudio Caçapa enquanto Davide Ancelotti não é regularizado, tem a equipe base do ano. Sem Jair e Igor Jesus, Kaio Fernando e Arthur Cabral assumiram as posições.

O Glorioso vai ao gramado no Mané Garrincha com: John, Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Artur e Arthur Cabral.