Coutinho e Payet devem vestir a camisa do Vasco juntos (Foto: Montagem Lance! - Divulgação; AFP)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 26/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/05/2024 - 14:55

Philippe Coutinho está muito perto de acertar com o Vasco, clube que o revelou, e que provavelmente jogará ao lado de Dimitri Payet, camisa 10 da equipe. Se por um lado, a dupla pode ser companheira no futuro, por outro, os jogadores foram adversários em campo.

Coutinho e Payet já se enfrentaram em três oportunidades quando jogaram na Premier League, a liga de futebol da Inglaterra. Em todas, o meia francês levou a melhor sobre a cria de São Januário. Confira os resultados abaixo.

⚽ CONFIRA O RETROSPECTO ENTRE PHILIPPE COUTINHO E DIMITRI PAYET:

- West Ham 2 x 1 Liverpool - 4ª rodada da FA Cup (2015/2016);

- West Ham 2 x 0 Liverpool - 20ª rodada da Premier League (2015/2016);

- Liverpool 0 x 3 West Ham - 4ª rodada da Premier League (2015/2016).

*Philippe Coutinho atuou pelo Liverpool, enquanto Dimitri Payet pelo West Ham

Philippe Coutinho teve passagem mágica pelo Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na primeira vez que Philippe Coutinho e Dimitri Payet se enfrentaram, o West Ham levou a melhor sobre o Liverpool e venceu por 3 a 0. Naquela ocasião, a cria do Vasco ainda foi expulsa ao receber o segundo cartão amarelo e, consequentemente o vermelho, por uma entrada dura no meia francês.

Porém, o West Ham já estava vencendo o Liverpool por 2 a 0. Lanzini, que esteve na mira do Vasco em 2023 abriu o placar, e Mark Noble ampliou antes de Coutinho ser expulso. Confira.

O único jogo que Philippe Coutinho e Dimitri Payet participaram diretamente no placar foi o da 4ª rodada da FA Cup na temporada 2015/2016. Na ocasião, a cria do Vasco empatou o confronto com um golaço de falta "à la Ronaldinho Gaúcho". Nos acréscimos, o francês fez um cruzamento magistral para o zagueiro Ogbonna desempatar de cabeça e garantir a classificação do West Ham. Veja o lance no player abaixo (o gol de Coutinho é aos 2:00 e o lance de Payet aos 4:25).

Coutinho está próximo de acertar o retorno ao Vasco (Foto: Aston Villa)

Philippe Coutinho tenta uma rescisão amigável com o Aston Villa para poder acertar o retorno ao Vasco. A cria de São Januário antecipou as férias e já está no Brasil com a família. Se a negociação for concretizada, o meia-atacante será o primeiro reforço para a janela de transferências do meio do ano.