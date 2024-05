Torcedores do Vasco vão à loucura com foto de Coutinho em casamento de atacante vascaíno: ‘Pacotão de reforços’

Matheus Cunha se casou neste sábado (25) (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 20:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Philippe Coutinho está cada vez mais próximo de ser repatriado pelo Vasco. Neste sábado (25), o meia-atacante marcou presença no casamento do atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton, da Inglaterra, junto de Douglas Luiz, que também é cria de São Januário.

Na web, os torcedores do Vasco ficaram eufóricos com a foto de Coutinho com os outros dois jogadores, que também torcem para o Cruz-Maltino. Os vascaínos chegaram falar em até "pacotão de reforços". Confira algumas reações abaixo.

Philippe Coutinho e Douglas Luiz jogando futevôlei no casamento de Matheus Cunha (Foto: Reprodução)

O Coutinho chegou ao Rio de Janeiro por volta de 15h, após desembarcar em São Paulo, e falou com os jornalistas no Aeroporto do Galeão. O meia-atacante reiterou vontade de atuar no Vasco e confirmou conversas em andamento.

Vou ser breve com vocês porque estou viajando há mais de 17 horas, estamos cansados. Não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo: sabem a minha vontade, isso todo mundo já sabe — afirmou Philippe Coutinho

Enquanto espera por Coutinho, o Vasco trabalha se preparando para entrar em campo no retorno do Brasileirão. Na estreia do técnico Álvaro Pacheco, o Cruz-Maltino fará um clássico contra o Flamengo. A bola rola às 16h de domingo (2), no Maracanã.