Vasco observa jogadores e estuda reforços para a janela de julho; veja um dos possíveis nomes!

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho no mercado, o Vasco da Gama já começou a se movimentar para a janela de julho. Querendo qualificar a equipe, a diretoria do Gigante da Colina já começou a observar jogadores e estuda preencher as lacunas mais evidentes no elenco.

Com uma possível saída de Medel, a chegada do zagueiro Lyanco, revelado pelo São Paulo e especulado no clube na última temporada, voltou à pauta do Vasco. A informação foi dada primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo Lance!

Lyanco é o alvo do Vasco

Com 27 anos, o zagueiro, que pertence ao Southampton-ING, está emprestado ao Al-Gharafa e não deve permanecer na equipe. Sem espaço na Inglaterra, um novo empréstimo é viável e visto com bons olhos pelo atleta e pelo Vasco.

(Foto: Matt Watson/Southampton)

Revelado pelo São Paulo, Lyanco deixou o clube e acertou com o Torino-ITA, em 207. Na Itália, ainda atuou pelo Bologna e, em 2021, acabou comprado pelo Southampton-ING. Na atual temporada, atuou em 16 jogos, marcando dois gols e dando uma assistência. Pelo Al-Gharafa, o jogador tem uma média de 1.8 interceptações por jogo, além de 1.3 desarmes, e 7.2 bolas recuperadas.