Novo reforço do Vasco, o uruguaio Mauricio Lemos chega ao clube com status de xerife da zaga, mas ainda não sabe quando terá condições físicas para estrear pelo time. O defensor atuou pouco no ano passado pelo Atlético-MG e reconheceu que precisará de algumas semanas para estar em condições físicas, principalmente após o período de férias.

— Pronto para jogar não (estou), depois das férias… Mas estou muito motivado depois de ficar seis meses sem jogar muito. A verdade é que a cabeça de um jogador é complicada quando não joga, mas tenho muita vontade de jogar e vou me preparar o mais rápido possível para estar disponível — declarou o reforço do Vasco no fim da manhã deste sábado (11), logo após desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio.

Mauricio Lemos rescindiu contrato com o Atlético-MG após duas temporadas na equipe mineira. No ano passado, ele teve lesões em sequência no primeiro semestre, e quando se recuperou acabou preterido pelo então técnico do time, Gabriel Milito.

— Foi um ano complicado, eu tive algumas lesões no começo, lesões não graves. E em 2023 eu tive muita confiança da parte do clube e dos treinadores, mas em 2024 essa confiança desapareceu, sem nenhum motivo. De um momento para o outro, deixaram de ter essa confiança sobre mim — considerou o zagueiro.

Apesar disso, Mauricio Lemos não citou nomes e procurou demonstrar não ter nenhuma mágoa com o antigo clube.

— Sou bastante tranquilo, não tentei fazer nada mais para arrumar um problema no clube. Fiquei calado, treinei, fiz o meu melhor para tentar ter os minutos e não deu. São aprendizagens. O futebol muda de um dia para o outro, tem que aproveitar o bom momento e seguir adiante — observou o defensor.

Novo zagueiro do Vasco revela conversa com Puma Rodríguez

Desejo antigo do Vasco, ele elogiou o novo clube e disse que conversou com o lateral-direito Puma Rodríguez para se informar sobre a equipe. Ele assinará contrato por três temporadas.

— Quem conhece o futebol sabe a história do Vasco. Quando eu escutei o nome Vasco, a primeira coisa que passou na minha cabeça era de vir para cá, mas naquele momento eu estava no Atlético-MG, não podia sair a metade da temporada. Mas agora falei com o Pumita, ele me falou bem sobre a situação do clube, que o clube está fazendo um bom trabalho e me convenceu a vir. Espero ser muito feliz aqui.