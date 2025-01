Vai rolar a bola para a primeira partida oficial do Vasco, em 2025, e o Cruz-Maltino reencontra o algoz da eliminação na semifinal do Campeonato Carioca do ano passado: o Nova Iguaçu. O jogo será às 16h30 deste sábado (11), em São Januário.

O Vasco vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com um time completamente alternativo. O grupo, que está sendo comandado por Ramon Lima, do sub-20, é majoritariamente formado por crias da base cruz-maltina. Além disso, conta com veteranos como Serginho, Victor Luis e Zé Gabriel.

Enquanto o grupo principal segue em pré-temporada com o técnico Fábio Carille, os jovens da base do Vasco terão uma chance de ouro para mostrarem que podem render bons frutos em 2025. Luiz Gustavo, Lucas Eduardo, JP e Bruno Lopes são alguns nomes que podem despontar neste início de temporada.

JP é um dos destaque da base do Vasco (Foto: Lance!)

Maior jejum entre os grandes do Rio de Janeiro

Entre os maiores clubes do Rio de Janeiro, o Vasco é o que está na fila para levantar a taça do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino não conquista o título há nove anos. A última vez que se consagrou como campeão foi em 2016, quando superou o Botafogo na final.

Vasco foi campeão Carioca em 2016 (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Grupo do Vasco que vai disputar as primeiras rodadas do Carioca

Goleiros: Allan, Kadu, Pablo e Thiago;

Laterais: Alex, Alisson, Melim, Paulinho, Riquelme e Victor Luis;

Zagueiros: Kaio Júnior, Luiz Gustavo, Lyncon e Walace;

Volantes: Bernardo, De Lucca Lucas Eduardo Luis Felipe Zé Gabriel;

Meias: Diego Ahmed, Guilherme Estrella, JP e Rafael;

Atacantes: Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxsuell Alegria, Serginho e Warley.

