- Entendo e sei o peso da responsabilidade do camisa 10 do Vasco. Não falei com o Nenê, mas sim com várias pessoas do clube. Estou ciente desse momento e agradeço a força da torcida. Sou um jogador aguerrido e vou vestir, com certeza, essa camisa com honra. Para os torcedores, agradeço de forma intensa pelo carinho, faixas e toda a emoção no aeroporto e tentarei retribuir dentro do gramado.