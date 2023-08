Carabajal não atuou com frequência com a camisa do Santos nesta temporada. No início de fevereiro, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular moderada no reto femoral da coxa direita, sofrida durante treinamentos, que prejudicou sua sequência. Em toda passagem pelo Alvinegro Praiano, desde agosto de 2022, o argentino soma apenas 12 partidas e um gol marcado.