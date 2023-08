O meia Dimitri Payet já caiu nas graças da torcida do Vasco antes mesmo de estrear. Após a grande recepção nem sua chegada na madrugada de quarta-feira no Aeroporto do Galeão, o francês recebeu o carinho das crianças da Barreira do Vasco, comunidade vizinha de São Januário. Os pequenos torcedores se empolgaram com a presença do camisa 10 e saudaram o jogador com o tradicional "Casaca", grito tradicional do clube.