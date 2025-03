A janela de transferências doméstica abriu nesta segunda-feira (10), e os clubes já começam a se movimentar em busca de reforços para o restante da temporada. No caso do Vasco, o alvo é o atacante Max, do Sampaio Corrêa. A informação primeiramente divulgada pela "BTB Sports" e confirmada pelo Lance!.

Oficialmente ainda não houve nenhuma proposta do Cruz-Maltino pelo atleta, apenas sondagens e conversas com a equipe de Max e o clube. Porém, assunto é tratado como "proibido" no vestiário do time de Saquarema, por conta da decisão da Taça Rio, contra o Madureira, nesta quarta-feira (12).

O atacante chegou à equipe ao início de 2024 e é um dos principais jogadores do time comandado por Alfredo Sampaio. Pelo Sampaio Corrêa foram 35 jogos, 11 gols e quatro assistência. No duelo contra o Vasco na última temporada, pelo Campeonato Carioca, o jogador abriu o placar da partida que acabou em 3 a 3.

Além do Cruz-Maltino, três clubes da Série B já formalizaram propostas pelo atacante, mas conversam só devem se firmar após o fim do estadual.

Depois de perder, por 2 a 1, para o Flamengo no último sábado (8), o Vasco só retorna aos gramados na estreia do Brasileirão diante do Santos, no dia 30 de março. Até lá, Fábio Carille terá cerca de 20 dias de preparação com o elenco. Segundo o treinador, mudanças serão necessárias.

– Temos três semanas para trabalhar, adaptar os jogadores que estão chegando, fazer jogos-treinos e fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro de forma mais organizada e melhor tecnicamente. Estamos evoluindo. Tenho trabalhado a parte mental e tenho que seguir trabalhando bastante. Está muito longe do que espero e acredito desse grupo. Algumas coisas vão ser feitas dentro do que acredito para o início do Brasileiro.

