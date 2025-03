O francês Dimitri Payet deve deixar o Vasco ao fim do atual contrato, em 5 de maio. A renovação do jogador, que completará 38 anos em 29 de março, chegou a ser analisada pela diretoria do clube em janeiro, mas o baixo retorno do meia em campo neste início de temporada, somado ao alto custo mensal, deverá pôr um fim à passagem do francês pelo Brasil.

O salário de Payet no Vasco é próximo a R$ 1,5 milhão, e isso em um momento em que o clube passa por um processo de recuperação judicial e tem dificuldades em conseguir receitas — o time ficou de fora da final do Campeonato Carioca e agora só voltará a campo no fim do mês, quando começará o Brasileirão.

Mas é o retorno em campo que dificulta de fato a permanência do jogador. Desde o início do ano, Payet começou apenas duas partidas como titular do Vasco e atuou 12 vezes. No período, teve apenas uma participação direta em gol — assistência para Rayan marcar o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis, pela Copa do Brasil.

Carille não vê Payet e Coutinho juntos no Vasco

Além disso, o técnico Fábio Carille admitiu após a derrota para o Flamengo que não pretende escalar Payet e Coutinho juntos no meio-campo. Tanto que o treinador chegou a cogitar até mesmo a possibilidade escalar o francês junto aos atacantes.

— Ainda não consegui enxergar Coutinho e Payet juntos. Futebol está muito intenso, mudança de direção o tempo todo, intensidade, e acho que sem bola a gente pode sentir bastante. A não ser que eu use o Payet como um nove — declarou o treinador.

— Um dos melhores momentos dele foi no Olympique de Marseille como um falso nove, aí tudo bem. Mas, meio de campo ou outra posição junto com o Coutinho, nesse momento, eu não consigo enxergar.

Desde que chegou ao Vasco, em agosto de 2023, Payet atuou 70 vezes pelo clube, marcando sete gols e dando 11 assistências.

O desempenho global do jogador faz até mesmo a imprensa francesa dar como certa a saída de Payet. “É o jogador mais bem pago do clube, com um salário de cerca de 2,8 milhões de euros por ano (R$ 17,55 milhões, na cotação atual). Mais do que seu companheiro de equipe Philippe Coutinho”, informou canal francês CNews. “E ele (Payet) não trouxe o retorno sobre o investimento que era esperado quando assinou.”