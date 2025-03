Lédio Carmona detona medalhão do Vasco: ‘Não creio mais’

O Vasco foi derrotado, por 2 a 1, para o Flamengo, no último sábado (8), em jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã, e o comentarista Lédio Carmona não perdoou Dimitri Payet, medalhão da equipe cruzmaltina. O camisa 10 começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Nuno Moreira, autor do gol vascaíno que abriu o placar.

- Sinceramente, não creio mais no Payet. Não creio mais. Em 2023 ele foi importante, em 2024 já não foi o mesmo, e em 2025 está longe de fazer o que ele fez em 2023, que nem foi muita coisa. O Payet foi um jogador muito importante na Europa, é requintado, tem qualidade, mas fisicamente ele não consegue mais acompanhar o ritmo do jogo. Não é falta de respeito, é realidade. O tempo chega para todo mundo - disse Lédio Carmona.

Depois da partida, o meia francês foi visto na Sapucaí, para o Desfile das Campeãs, no Carnaval do Rio de Janeiro. Além dele, o meio-campista suíço Máxime Rodríguez, que sequer foi relacionado para a decisão, também estava no espetáculo.

Depois de perder a primeira partida por 1 a 0, no Nilton Santos, a equipe comandada por Carille, precisava vencer o Rubro-Negro por, pelo menos, dois gols de diferença para avançar à final.

Apesar de ter aberto o marcador com o gol do português aos 21 do primeiro tempo, o Cruz-Maltino sofreu o empate ainda na primeira etapa, com Bruno Henrique. Ao fim do segundo tempo, Luiz Araújo confirmou a vaga na final e a virada rubro-negra no Maracanã.

Próximos compromissos do Vasco

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco tem três semanas de preparação até a estreia do Brasileirão contra o Santos, no dia 30 de março. Na Copa do Brasil, o Cruz-Malltino só retorna aos campos em abril por conta da classificação à terceira fase do torneio.

