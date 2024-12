Mercado da bola: Vasco empresta dois jogadores ao América-MG

O Vasco emprestou dois jogadores ao América-MG, que disputará a Série B em 2025. Tratam-se de Lucas Figueiredo e Cauan Barros. A dupla já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e, posteriormente, assinar com o Coelho.

Ambos os atletas têm contrato com o Vasco até o fim de 2026. A informação das negociações é do jornalista Venê Casagrande, confirmada pela reportagem do Lance!.

O empréstimo de Cauan Barros deixou os torcedores do Vasco na bronca. Afinal, muitos acreditavam que o jovem poderia ter chances no time principal, principalmente no Campeonato Carioca.

Em 2024, Barros, de 20 anos, vestiu a camisa do Amazonas (também por empréstimo). No total, ele tem 50 jogos como profissional, com quatro gols e uma assistência. Ele pode atuar como primeiro e segundo volante.

Lucas Figueiredo, de 23 anos, também foi revelado pelo clube carioca, assim como Cauan. Esse será o segundo ano consecutivo que ele será emprestado. Nesse ano atuou com a camisa do Coritiba. O meia soma 139 jogos na carreira, com seis gols e nove assistências.

