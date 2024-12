Trio do Vasco antecipa retorno e pode integrar grupo do Carioca

O Vasco pode ter novidades logo no início da disputa do Campeonato Carioca. Jair, Paulinho e Alex Teixeira anteciparam o retorno das férias. Os dois últimos estiveram presentes no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa nesta sexta-feira (27), enquanto o primeiro retornará no domingo (29). Apesar de, inicialmente, não integrarem a lista que disputará as primeiras partidas do estadual, o cenário não é definitivo.

A informação de que o trio volta de férias mais cedo foi divulgada inicialmente pelo canal "Atenção Vascaínos" e confirmada pelo Lance!. Os relacionados para o início do Cariocão também se reapresentaram ao CT do Cruz-Maltino nesta sexta.

Mesmo de volta aos treinamentos, Jair, Paulinho e Alex Teixeira não estão integrados ao elenco que será comandando pelo treinador Ramon Lima e comissão técnica da equipe sub-20. A ideia inicial é que eles tenham pré-temporada estendida, visando recuperar o preparo físico. Contudo, conforme apuração, a possibilidade do trio do Vasco disputar as primeiras rodadas do Carioca não está descartada.

Confira a lista dos jogadores que se reapresentaram ao Vasco para disputa do Carioca

GOLEIROS:

Allan

Kadu

Pablo

Thiago

LATERAIS:

Alex

Alisson

Melim

Paulo Ricardo (Paulinho)

Riquelme

Victor Luís

ZAGUEIROS:

Kaio Júnior

Luiz Gustavo

Lyncon

Walace

VOLANTES:

Bernardo

De Lucca

Lucas Eduardo

Luis Felipe

Zé Gabriel

MEIAS:

Diego Ahmed

Estrella

JP

Rafael

ATACANTES:

Bruno Lopes

Carlos Eduardo

Daniel

Davi Macaé

David Nunes

GB

Maxsuell

Serginho

Warley

