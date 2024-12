Jogador do Vasco se desculpa com torcida por temporada discreta

Souza terminou a temporada em baixa no Vasco. O veterano, que é cria do Cruz-Maltino, voltou ao clube como uma sugestão de Philippe Coutinho. O volante soma em cinco jogos pelo Vasco, uma expulsão e uma passagem apagada. Em clima de recomeços com a chegada de um novo ano, o jogador mandou um recado para a torcida do Vasco e se comprometeu a subir de produção em 2025.

A mensagem de Souza direcionada a torcida do Vasco



"Se eu olhar apenas por um ângulo, eu mesmo vou dizer que o ano acabou não sendo muito bom e que eu termino o ano frustrado, triste e decepcionado comigo mesmo. Este ano profissionalmente eu fiquei longe de onde eu queria chegar, porém ao mesmo tempo, eu estou onde queria estar, então prefiro agradecer a Deus e pegar todas as frustrações, tristezas e trabalhar, sei que nada vence o trabalho e por isso estou crendo que será através dele que voltarei a sorrir profissionalmente em 2025. Aos que não acreditam e pensam que minha história já acabou, eu não os culpo nem os julgo, vcs tem todo direito mediante ao que aconteceu nesses 6 meses em pensar desta forma, mas isso não muda minha vontade de vencer e de no final de tudo isso glorificar aquele que é especialista em reviravoltas, chamado Jesus Cristo."

Souza treinando no CT do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

