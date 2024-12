Vasco acerta renovação de contrato de Victor Luís

Após encaminhar a saída de Léo Pelé, o Vasco acertou a renovação de contrato de Victor Luís. O vínculo do lateral-esquerdo, que ia até o final deste ano, foi prorrogado por mais duas temporadas. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A diretoria do Cruz-Maltino, aliás, solicitou que Victor Luís, de 31 anos, se apresentasse nesta sexta-feira, junto com o grupo que disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca.

Victor Luís pelo Vasco em 2024

Dos laterais do time de São Januário, Victor Luís foi o que menos entrou em campo. Entretanto, quando foi utilizado, ele mostrou o seu valor e teve boas atuações. No total, ele disputou 13 jogos.

Antes de chegar ao Vasco...

Revelado pelo Palmeiras, Victor Luís se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Botafogo nos anos de 2016 e 2017. O lateral-esquerdo também defendeu o Ceará antes de jogar no Coritiba.