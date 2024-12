Torcedores do Vasco escolhem presente de Natal atrasado; confira

Contratações de peso, títulos, renovações... a lista de presentes de Natal do torcedor do Vasco poderia ter isso tudo. No entanto, os cruz-maltinos parecem ter outro desejo em mente para este fim de ano. Em enquete realizada no Canal de Whatsapp Lance! Vasco, perguntamos aos vascaínos o que eles mais querem, e a resposta foi quase unânime.

Entre as opções, os torcedores do Vasco puderam votar entre três nomes especulados na equipe recentemente: Marcos Paulo, Richarlison e David Luiz. Além dos possíveis reforços, outro presente foi colocado como opção aos cruz-maltinos: a venda da SAF do clube. Esta foi, disparada, a preferência dos votantes.

Do total de votos, cerca de 74% dos participantes querem que a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco seja comprada. O restante foi distribuído pelas contratações, e Richarlison foi quem teve a notação mais expressiva entre as possíveis contratações.

SAF do Vasco: entenda a situação

No dia 15 de maio deste ano, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou pedido do Vasco para retirar o controle da SAF do clube da 777 Partners. Desde então, o Cruz-Maltino não recebeu nenhum investimento. Recentemente, o grego Evangelos Marinakis demonstrou interesse na compra. Por sua vez, o presidente Pedrinho afirmou, em novembro, que fará de tudo para vender a parte empresarial do clube.

- Enquanto eu for presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, pois tenho contas a pagar. Preciso fazer com que o clube ande. Tem alguns critérios que são óbvios para que, de forma contratual, alinhe com o possível investidor: credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos para cumprimentos. A gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição e não cometer erros, como os que foram cometidos com a 777. Eu quero vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pode demorar um mês, um ano... Eu não sei - declarou o presidente cruz-maltino