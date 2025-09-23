Médico do Vasco que vetou retorno de Robert Renan já tratou de campeãs olímpicas

O médico do Vasco, Rodrigo Sasson, responsável por vetar a permanência de Robert Renan no clássico contra o Flamengo após o jogador sofrer um choque de cabeça, carrega em sua trajetória a experiência de atuar com grandes nomes do esporte brasileiro. Coordenador médico do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e integrante da comissão do Vasco desde o fim de 2020, ele é um dos nomes da medicina esportiva mais respeitados do país.

Sasson ganhou notoriedade ao conduzir a recuperação da ginasta Rebeca Andrade após sua terceira cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito, em 2019. O processo de reabilitação foi decisivo para que a atleta não apenas retornasse ao alto rendimento, mas também alcançasse o auge da carreira. Desde então, Rebeca conquistou seis medalhas olímpicas, consolidando-se como a maior ginasta da história do Brasil.

Médico do Vasco, Rodrigo Sasson, ao lado de Robert Renan, do Vasco, que entrou no protocolo de concussão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além da parceria com Rebeca, o médico também foi responsável por cirurgias e acompanhamentos de outros atletas olímpicos. Entre eles, a nadadora Ana Marcela Cunha, que passou por uma cirurgia no ombro no fim de 2023, e a tenista Luisa Stefani, que voltou ao circuito internacional após lesão.

No Vasco, sua atuação se estende a decisões médicas de impacto imediato, como a de retirar Robert Renan de campo após realizar teste e constatar a concussão do atleta no clássico contra o Rubro-Negro. O episódio reforça a preocupação do clube em seguir protocolos rígidos de saúde, respaldados pela experiência de um profissional que já ajudou a escrever capítulos vitoriosos do esporte brasileiro.