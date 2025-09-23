Árbitro de expulsão polêmica volta a apitar Vasco x Bahia; relembre

O confronto entre Vasco e Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), válido pelo Brasileirão, terá como árbitro João Vitor Gobi, de São Paulo. O juiz foi o responsável por apitar o duelo entre as equipes na Arena Fonte Nova, em 2024, quando um lance polêmico marcou a partida. Na ocasião, o Cruzmaltino acabou derrotado por 2 a 1.

O episódio que gerou revolta na torcida vascaína ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante David recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. O lance foi interpretado como uma cotovelada no lateral Gilberto, mas gerou muita discussão. Naquele momento, o placar estava empatado em 1 a 1. Com um a mais, o Bahia pressionou e conseguiu o gol da vitória com Estupiñán, aos 40 minutos.

Na época, o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira discordou da decisão de Gobi. Segundo ele, o movimento de braço de David foi normal dentro da disputa pela bola e não justificava a aplicação de cartão.

- Sendo assim, o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho, na minha interpretação, foram mal aplicados - analisou o ex-árbitro.

O resultado deixou o Vasco estacionado nos 10 pontos, na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o Bahia comemorou a vitória em casa. Agora, com o reencontro marcado, a presença de João Vitor Gobi novamente no apito promete ser um ingrediente a mais na preparação para o duelo entre as equipes.

