Cruzeiro inicia semana do Vasco com uma novidade e duas ausências

O Cruzeiro iniciou, na manhã desta terça-feira (23), a preparação para o jogo de sábado (27), contra o Vasco, em São Januário, às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade no treino foi o lateral-direito Fagner, que iniciou a transição entre a fisioterapia e a preparação física. Mas o meia Eduardo e o atacante Sinisterra não foram a campo.

Os dois jogadores foram desfalques na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, domingo (21), no Mineirão. Eduardo estava com febre e problemas gastrointestinais, enquanto Sinisterra apresentou estiramento muscular na coxa direita. Ambos seguem sob cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro.

O lateral Fagner recupera-se de fratura na fíbula da perna direita, sofrida no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil, em 30 de julho, após entrada do atacante William Pottker. O jogador, que não precisou de cirurgia, ficou de fora da equipe celeste nos últimos 10 jogos, mas ainda não tem previsão de retorno. Fagner apenas iniciou o processo de transição entre a fisioterapia e a preparação física.

Jonathan Jesus deverá ser um dos zagueiros do Cruzeiro no jogo com o Vasco

O técnico Leonardo Jardim tem dois desfalques certos para a partida contra o Vasco, em São Januáro. O zagueiro Villalba e o atacante Gabigol receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Red Bull Bragantino e cumprem suspensão. Gabigol fica de fora do próximo jogo, mas garante presença entre os relacionados para a partida seguinte, contra o Flamengo, no Maracanã, dia 2 de outubro.

Zagueiros Jonathan Jesus e João Marcelo em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jonathan Jesus deverá ser o substituto de Villalba e formar a zaga do Cruzeiro com Fabrício Bruno. O zagueiro reserva não joga desde o empate por 1 a 1 com o Mirassol, no interior paulista, em 18 de agosto, quando atuou na lateral direita, já que William e Fagner estavam contundidos. A outra opção é João Marcelo, que não joga desde de fevereiro, quando lesionou os ligamentos do joelho direito.

continua após a publicidade

Os jogadores do Cruzeiro treinam, na Toca da Raposa, na quarta (24) e na quinta-feira (25) pela manhã e na sexta-feira (26) à tarde. A Raposa está na vice-liderança do Brasileirão com 50 pontos, um a menos que o líder Flamengo.