Além de Lopes, outros treinadores também contribuíram para a história e identidade do Vasco.

Sua trajetória no clube é marcada por quase duas décadas e conquistas importantes, como a Copa Libertadores de 1998.

Antônio Lopes é o técnico com mais jogos na história do Vasco, totalizando 614 partidas.

O Vasco da Gama, fundado em 1898, carrega uma tradição marcada por conquistas, rivalidades históricas e personagens que ajudaram a moldar sua identidade no futebol. Entre eles, estão os treinadores que comandaram o clube em diferentes décadas, enfrentando desafios, conquistando títulos e deixando sua marca na história cruz-maltina. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Vasco.

Ao longo do tempo, o Vasco contou com técnicos de estilos variados, que souberam aproveitar momentos de renovação e fases de glória. Entre tantas passagens memoráveis, alguns nomes se destacam pela regularidade e pela confiança conquistada junto à diretoria e à torcida.

Entre esses, nenhum alcançou a longevidade de Antônio Lopes, recordista absoluto de jogos no comando vascaíno. Com quase duas décadas de serviços prestados em diferentes períodos, ele construiu uma trajetória marcada por títulos e feitos inesquecíveis.

Mas a lista de treinadores históricos do Vasco não se limita a Lopes. Outros ídolos também estiveram à beira do campo e ajudaram a consolidar o clube como um dos gigantes do futebol brasileiro.

Técnico com mais jogos na história do Vasco

Antônio Lopes é o treinador que mais vezes dirigiu o Vasco em sua história. Ao todo, foram 614 jogos oficiais, marca que o coloca como recordista isolado. Conhecido como o “Delegado”, Lopes teve diversas passagens pelo clube, sendo protagonista em títulos memoráveis, como a Copa Libertadores de 1998 e o Campeonato Brasileiro de 1997.

Sua liderança, disciplina e experiência transformaram o Vasco em uma equipe competitiva e temida, consolidando uma era de conquistas que permanece viva na memória do torcedor cruz-maltino.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Antônio Lopes, o Vasco também teve outros técnicos marcantes:

Ely do Amparo (como interino e auxiliar) – símbolo da ligação entre ídolos do campo e o banco de reservas.

Joel Santana – treinador carismático que viveu diferentes passagens pelo clube e conquistou títulos estaduais.

O peso da longevidade no Vasco

A marca de 614 jogos de Antônio Lopes é um reflexo de sua importância e do papel central que desempenhou na era mais vitoriosa da história vascaína. Em um futebol cada vez mais imediatista, poucos treinadores conseguem manter uma relação tão longa e de tanta confiança com um clube.

O Vasco, com sua tradição e torcida apaixonada, valoriza esses momentos de estabilidade, e a trajetória de Lopes é o maior exemplo de como um treinador pode se tornar parte da identidade de um time.