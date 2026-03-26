Material da Nike avaliado em quase R$ 1 milhão é roubado antes ser entregue ao Vasco

Uma carga de 200 caixas com materiais esportivos do Vasco foi roubada nesta quarta-feira (22), causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 900 mil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

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O carregamento estava previsto para ser entregue ao CT do clube, localizado na Zona Sudoeste do Rio, mas não chegou ao destino. O transporte era responsabilidade da Nike, fornecedora oficial do Vasco, que comunicou o ocorrido ao clube.

Vasco divulga nova camisa em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)

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Procurada pelo Lance!, a Nike não respondeu até o fechamento da reportagem. A investigação segue em andamento, enquanto o clube e a fornecedora lidam com os impactos do roubo.

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