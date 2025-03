Pedrinho já externou em diversas ocasiões que quer vender a SAF do Vasco, mas que não fará de qualquer maneira. O presidente teme que o futebol do clube siga pelo menos caminho que estava sob o comando da 777 Partners. Em entrevista ao canal "Colina em Foco", do jornalista Joel Silva, o dirigente revelou que Evangelos Marinakis conversava com o São Paulo antes do Cruz-Maltino.

O bilionário grego não foi o único assunto em pauta quando se tratou da SAF. O presidente do Vasco deu mais detalhes sobre em que etapa está a busca por um novo investidor. Além disso, Pedrinho também atualizou como está a saúde financeira do clube para 2025 e projetou os próximos anos. Confira abaixo.

EVANGELOS MARINAKIS

- Esse (Evangelos Marinakis) já conversava com o São Paulo antes do Vasco. A questão dos investidores, a gente faz o esforço de passar, de correr atrás, de quando recebe o interesse e a gente assina o NDA, a gente liga para saber se estão acompanhando os números, se já bateram, se já observaram, se o jurídico avaliou, qual a perspectiva. A gente não fica sentado. A gente troca informações. Só que em algum momento esse investidor tem que chegar e fazer uma proposta ou modelo de gestão. A gente não sabe se é um investidor que vai querer comprar 70%, se é um investidor que vai investir na base. Temos diversos modelos para ter um investidor do seu lado. Só que não chegou proposta. Tem fundos e empresários. Está tudo assinado e a gente interage muito bem.

Torcida do Vasco tem a preferência por Evangelos Marinakis como novo investidor da SAF (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

BUSCA POR INVESTIDORES

- As pessoas querem que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre. Se eu entrei nesse compromisso, eu tenho que ter responsabilidade, que é muito grande. Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. A situação é a mesma: tem os NDA's assinados, mais NDA's com fundos e empresários. Temos que ter cuidado com as coisas que as pessoas falam. Revende. Revende para quem? De qualquer jeito? A responsabilidade é minha e com o torcedor. Não está comprando um carro. Não é assim. Mais claro e transparente do que eu sou é impossível.

- O que a gente precisa é entender que se não aparecer um investidor, eu preciso pagar as contas. Preciso gerar receita. Preciso fazer com que o Vasco seja autossustentável. A gente faz tudo que tem que fazer para conseguir um investidor, mas a gente vai tocar o clube. O clube precisa andar e se movimenta. As pessoas perdem a racionalidade e aceitam qualquer investidor a ponto de se chegar alguém e fazer a mesma coisa que o antigo investidor, é permissivo. O torcedor tem que entender a importância que é este processo. Vou fazer tudo dentro da legalidade que é a instituição. A minha responsabilidade é muito maior do que a do antecessor.

- O que tem é avaliação dos números e perguntamos um feedback e um retorno deles (investidores). Pode surgir um investidor, mas a gente nem sabe o tipo de proposta. Pode ser um que queira ser majoritário com 70%, pode ser um que queira só 31%, pode ser um que seja só investidor, um que queria só investir alguns milhões de euros na base e ter uma porcentagem num número de anos. A gente não sabe porque não tem.

Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

SAÚDE FINANCEIRA

- O cenário de 2024 era bem duro, em termos de salário em dia. Tudo o que fizemos através do Amodeo para equilibrar e honrar os compromissos para 2025 ser um ano de mais tranquilidade e fazer os processos. Temos um cenário melhor para garantir os salários, honrar os compromissos.

- Para 2025, em relação a esses aspectos, de pagar salários e honrar os compromissos é um cenário muito melhor.

Segundo Pedrinho, cenário financeiro do Vasco em 2025 será melhor (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

EMPRÉSTIMO COM BTG PACTUAL, VENDA DE JOGADORES E LAMACCHIA

- Sobre o Lamacchia eu não gostaria de falar. Sobre gerar novas receita é um plano dos executivos. É óbvio que tem algumas alternativas até para criar um fluxo de caixa para que a gente honre todos os compromissos exigidos pela recuperação judicial. A maior confiança que eu tenho, que é pagar as dívidas, é que eu coloque os meus bens. A recuperação é o essencial para você pagar as suas dívidas. Até para um futuro e novo investidor, é importante a recuperação judicial. Quando ele entrar todo o cronograma de pagamento e toda a dívida vai estar ali. Não vai ser pego de surpresa, o dinheiro dele não será penhorado. Ele vai saber exatamente o que tem que ser pago. Cronograma de pagamento e um deságio que provavelmente vai abater bastante a dívida, sem mexer nos trabalhadores mais humildes.