São João do Jaguaribe x Vasco: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; onde assistir

Com campanhas muito parecidas no Grupo A do Campeonato Brasileiro de Futsal, o São João do Jaguaribe, sétimo colocado, com nove pontos, recebe o Vasco, sexto, com 10. O duelo entre os atuais campeões estaduais é nesta sexta-feira (22), às 18h40 (de Brasília), no Ceará, no Ginásio Júlio Irineu Costa, com transmissão do YouTube do Lance!.

São João do Jaguaribe x Vasco - Campeonato Brasileiro de Futsal

Em entrevista ao Lance!, o técnico do Vasco, Jonhny Alves, vê como regular a campanha da equipe até aqui:



- Já atingimos o mesmo número de vitórias do ano passado (3), a classificação e ainda nos restam 2 jogos. Mas poderíamos ter tido um desempenho melhor - acredita o treinador.

Técnico vascaíno elogia qualidade do rival

Campeão carioca em junho, com o triunfo sobre o Corrêas, em São Januário, o comandante do time Cruzmaltino espera um jogo difícil nesta sexta:

- Sabemos da qualidade do São João. É o atual campeão cearense, vai jogar em casa, nunca é uma tarefa fácil. Mas, como sempre, vamos buscar vencer - adianta Jonhny.



E quais são os maiores desafios para a partida contra o São João do Jaguaribe?



- Acho que são dois. Enfrentar uma equipe com jogadores muito experientes e a viagem, que geralmente pesa um pouco. Mas continuamos com nossa ambição de sempre: pontuar e continuar crescendo - finalizou Jonhny Alves.

Enquanto o Vasco vem de empate (3 a 3) com a Chapecoense, o São João do Jaguaribe goleou (4 a 0) o São Miguelna última rodada. Tal como o rival, o time cearense também está classificado às oitavas de final.

A classificação do Grupo A, onde estão Vasco e São João do Jaguaribe

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

São João do Jaguaribe x Vasco

🏐 Fase: Penúltima rodada da fase de Grupos

📆 Data e horário: Sexta, 22 de agosto, às 18h40 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Júlio Irineu Costa

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

