Marcelo Sant’anna justifica insucesso do Vasco na busca por um zagueiro e deposita confiança no elenco

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 10/09/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A janela de transferências está fechada e o Vasco não contratou jogador para a posição que considerava como prioridade máxima: a zaga. Após a apresentação de Maxime Dominguez, o diretor de futebol Marcelo Sant'Anna explicou os motivos pelos quais o clube não teve sucesso para fechar com um zagueiro.

Buscamos qualificar o elenco, mas temos que trazer atletas que se encaixem na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade e a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$ 1 milhão num zagueiro. É fora da realidade. Quando temos esse tipo de situação, preferimos confiar no nosso grupo — explicou Marcelo Sant'Anna. E emendou:

- Para mim era muito fácil fazer uma proposta fora da realidade do Vasco por um zagueiro e deixar boa parte dos torcedores satisfeitos. Mas poderia ser um atleta que não entregaria a performance que a gente queria. Daqui a seis meses ou um ano poderia ser um novo problema financeiro para o Vasco. E o Vasco não aguenta mais problemas financeiros e decisões que não pensaram na instituição.

- A gente confia no nosso grupo. Logo na minha chegada eu falei uma frase, que eu já vi torcedor me cobrando na internet, e quando estou em São Januário: "a verdade do futebol é o campo". Principalmente, quando a gente não ganhou do Atlético-MG e do Grêmio. Temos que ter equilíbrio na tomada de decisão. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a 14ª defesa em número de gols sofridos. Se pegarmos o recorte desde a chegada do Paiva e da minha, o Vasco tem a quarta defesa menos vazada - finalizou.

