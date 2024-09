Respaldado pelo Vasco e companheiros, Léo volta aos titulares para sequência decisiva na temporada

Léo volta ao time titular contra o Athletico-PR (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 10/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os próximos dois jogos do Vasco contará com o retorno de um personagem que não vive o melhor momento na temporada. Trata-se de Léo. Com a suspensão de João Victor, o zagueiro reassume a titularidade.

Da mesma forma que em 2023, ano que chegou ao Vasco, Léo vive uma montanha russa de emoções. Isso porque o zagueiro tem atuações consistentes em certos jogos, no mesmo passo que comete erros cruciais em outras partidas. Motivos suficientes para a torcida pegar no pé. Os mais recentes foram contra o Bragantino e Criciúma.

Outro exemplo do mau momento de Léo é a perda da braçadeira de capitão. Hoje, Vegetti é o dono.

A volta de Léo entre os titulares mostra que o Vasco dá respaldo para quem já está em casa. Além disso, destaca a valorização dos jogadores que estão no elenco.

Estes fatores podem fazer com que Léo tenha confiança para virar a chave e dar a volta por cima ajudando o Vasco numa classificação diante do Athletico-PR, na Copa do Brasil, e um resultado positivo diante do Flamengo. Algo que o presidente Pedrinho afirmou que o zagueiro é capaz.

Falo para ele (Léo): "Identifique os pontos positivos e negativos, corrija e trabalhe". Ele tem a possibilidade de se recuperar. É bom tecnicamente, tem boa velocidade e sabe sair jogando. Só que sem confiança não consegue dar uma resposta — disse Pedrinho em entrevista ao "Canal Igor Rodrigues"

Léo tem sido muito criticado pela torcida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Léo tem 35 jogos pelo Vasco em 2024. Ao todo, o zagueiro marcou um gol e deu uma assistência.

Contra o Athletico-PR, Léo fará o 36º jogo com a camisa cruz-maltina nesta temporada. Vasco e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Ligga Arena. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.