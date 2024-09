Apresentado pelo Vasco, Máxime Dominguez projeta clássico contra o Flamengo: ‘Tem que ganhar’

Maxime Dominguez vai usar a camisa 26 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 10/09/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Maxime Dominguez foi apresentado pelo Vasco na manhã desta terça-feira (10), no CT Moacyr Barbosa. Nas primeiras palavras do novo reforço cruz-maltino, o meia projetou o jogo contra o Flamengo. O jogador poderá fazer a sua estreia no clássico.

Eu sei que é um clássico muito grande no Rio. E este tipo de jogo tem que ganhar. Vamos fazer de tudo para ganhar — afirmou Maxime. E completou:

- Eu gosto do futebol brasileiro. Muita técnica e intensidade. Um tipo de futebol que me corresponde. Tenho que ter uma adaptação rápida, trabalhando muito para estar disponível o quanto antes. Tenho muitos amigos no Brasil, estou pronto para jogar. Agora, é decisão do staff, mas me sinto bem - completou.

Maxime também revelou como foram os primeiros dias no Brasil. Sobretudo, os contatos iniciais com os astros do time: Dimitri Payet e Philippe Coutinho.

- Me sinto muito bem. As pessoas são muito amáveis comigo, o staff, jogadores, Marcelo (Sant’Ana), sentimento muito bom.

- Falei muito em francês com Payet. E também com Coutinho. São boa gente, jogadores de classe mundial. Contato foi muito fácil.

Maxime Dominguez é o primeiro suíço a jogar no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

🎙️ CONFIRA TODAS AS RESPOSTAS DE MAXIME DOMINGUEZ:

O QUE SABE SOBRE O VASCO?

- É um grande clube. Primeiro campeão do continente. Grandes jogadores, como Romário, Edmundo, a lenda Dinamite. A torcida do Vasco é incrível. Desde o primeiro dia, vi um monte de vídeos e gostei muito. É muito importante para os jogadores ter o apoio da torcida.

CARACTERÍSTICAS

- Eu sou um jogador que quero muito jogar com bola. Sou um jogador tecnicamente bom. Posso jogar no meio, à direita, no futebol é muito importante jogar em posições diferentes. Independentemente da posição, vou dar o máximo - comentou Maxime, que mostrou conhecimento sobre a história do Vasco.

POLIGLOTA

- Aqui é diferente da Europa. Mas posso falar com quase todo mundo aqui em português, espanhol e francês. É mais fácil para a adaptação. Tenho um pai espanhol, mãe da Suíça. Falo alemão, francês, inglês, português um pouco. Em dois, três meses, vou falar perfeitamente.

CRESCIMENTO DO TIME

- Assisti alguns jogos. Sei que o time está em um grande momento. Oito jogos sem perder. Temos um jogo importante amanhã, se continuar assim vai melhor ainda mais com certeza.

COMEMORAÇÃO (HANG LOOSE)

- Em Lausanne, joguei com um amigo e quando marcávamos gols fazia esse sinal. Agora, continuo fazendo.