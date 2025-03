Lucas Freitas chegou nesta temporada ao Vasco e já se sente completamente ambientado ao grupo. Empolgado por estar perto da família e vestir a camisa cruz-maltina, o zagueiro está empolgado com a fase que vive na carreira.

- Sou um cara cristão e acredito muito em Deus e a minha família também. Eu orei muito para que tivesse essa oportunidade. Precisava nesse momento estar perto de casa e Deus se mostrou presente mais uma vez. Fiquei muito feliz com a oportunidade, que é da minha vida. A ficha não tinha caído. Eu estava de férias e a gente voltou para o Rio, porque eu queria estar perto da minha família para viver esse momento. Foram anos e anos de luta. Fora do país, lugares frios e solitário. Graças à Deus estou aqui perto, com 24 anos e bem mais maduro. Fazer dar certo, trabalhando e todo dia é o melhor dia da minha vida - manifestou Lucas Freitas, em entrevista ao canal "Podcast Cruzmaltino".

Segundo Lucas Freitas, o clima do elenco no dia a dia é respeitoso. O zagueiro do Vasco considera que as cobranças são necessárias e fazem parte da profissão. Nas palavras do jogador, se não tiver cobrança, não tem evolução.

- São momentos e momentos. Têm momentos que tem atrito em prol do grupo. A gente briga não é porque não gostamos um do outro. A gente briga para crescer e sair da zona de conforto. O dia a dia no clube é muito bom. Todo mundo se gosta e respeita. Isso é muito importante. Somos felizes. Mesmo com a turbulência de às vezes perder o jogo, a gente procura ser leve, mas na hora que tem que ser sério, firme e brigar, a gente faz o que é importante para o grupo.

- É a nossa profissão. A partir do momento que a gente não tiver mais esse comprometimento de lutar, a gente está errado. A partir do momento que a gente enxergar isso apenas como uma brincadeira, sem querer crescer, está errado. Aqui tem muito trabalhador, nos cobramos muito. Na mesma intensidade que a gente se cobra, a gente se gosta. Além de companheiros, somos amigos.

Lucas Freitas foi contratado em definitivo pelo Vasco nesta temporada. O zagueiro assinou o vínculo com o clube, que detém 50% dos direitos do atleta, até dezembro de 2027.

