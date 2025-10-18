Âncora comete gafe e troca emissora ao anunciar Vasco x Fluminense; veja

A jornalista Mariana Godoy confundiu o nome da emissora onde trabalha com a concorrente durante a apresentação do "Jornal da Record" na sexta-feira (17), quando foi anunciar o clássico carioca entre Vasco e Fluminense. Eduardo Ribeiro, seu colega de bancada, reagiu com surpresa ao erro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A apresentadora cometeu o deslize ao informar sobre a partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para a próxima segunda-feira (20). Durante a transmissão ao vivo, Mariana declarou: "Vasco e Fluminense será transmitido aqui na Globo, na Record, na segunda-feira, a partir das 19h30 da noite".

Fluminense: Zubeldía não pode cometer o mesmo erro contra o Vasco

✍️Texto de Pedro Brandão

Em cinco jogos da era Luis Zubeldía, os dados do Sofascore apontam tendências claras para Germán Cano e John Kennedy. O argentino aparece como finalizador cirúrgico quando recebe uma grande chance; JK, por sua vez, entrega impacto por minuto e agrega criação.

continua após a publicidade

Contra o Vasco, John Kennedy é a melhor opção para o Fluminense. Cano ainda é um matador, um dos melhores finalizadores do país. Mas o momento é da cria de Xerém. Zubeldía não pode cometer o mesmo erro que quase custou a vitória contra o Juventude. Na coletiva do argentino após o jogo, porém, o treinador deu sinais de quem Cano segue entre os 11 iniciais.

Fluminense tem impasse no atacante para enfrentar o Vasco (Fotos: MAURO PIMENTEL/AFP)

Ídolo do Fluminense, Felipe Melo pede rivais cariocas na Seleção Brasileira

As atuações de Rayan e Léo Jardim, principais jogadores do Vasco diante do Fortaleza, impressionaram o ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo. O comentarista utilizou suas redes sociais para elogiar os atletas e pedir que tenham oportunidade na Seleção Brasileira, assim como Vitor Roque, destaque do Palmeiras.

continua após a publicidade

- A Copa do Mundo é momento. Quem estiver no melhor momento tem que ter oportunidade para poder representar a seleção brasileira. Dito isso, o menino Rayan do Vasco está fazendo chover. Como o Diniz falou, joga de ponta dos dois lados, faz número nove também, tem uma potência no chute. Uma velocidade, uma estatura, faz gol de cabeça, enfim, vive uma fase incrível - disse.

- Léo Jardim. Ontem, o cara fechou o gol, não só ontem, mas dando como exemplo ontem. O que vocês acham? Eu daria oportunidade na próxima convocação. Haja visto que o Brasil, o Ancelotti tem feito alguns testes. Esses caras tão pedindo passagem - concluiu o ídolo do Fluminense.