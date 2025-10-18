Flamengo x Palmeiras: jornalistas da Globo apontam vencedores da rodada
Corinthians, Cruzeiro e Bahia são favoritos unânimes na rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Oito comentaristas esportivos do Globo Esportes analisaram os dez jogos da 29ª rodada do Brasileirão que acontece entre este sábado e segunda-feira. O "jogo da rodada" fica por conta do confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, além de um clássico estadual entre Vasco e Fluminense.
Os favoritos claros:
Quatro partidas receberam palpites unânimes dos especialistas consultados. Corinthians (contra Atlético-MG), Cruzeiro (contra Fortaleza), Mirassol (contra São Paulo) e Bahia (contra Grêmio) foram escolhidos por todos os oito palpiteiros como vencedores em seus respectivos jogos como mandantes.
Em três outros confrontos, houve favoritos claros nas apostas. O Internacional foi escolhido por quase todos os especialistas para vencer o Sport, com apenas um voto divergente.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Santos e Vasco vencem seus duelos:
No clássico entre Vasco e Fluminense, a maioria dos palpites indicou vitória do time comandado por Fernando Diniz. Para o duelo Santos x Vitória, os apostadores confiaram predominantemente no triunfo do clube paulista.
Confrontos mais acirrados:
Os confrontos que geraram maior divisão de opiniões foram Ceará x Botafogo, com dois votos para cada equipe e quatro apostas em empate, e Juventude x Bragantino, que teve três votos para cada time e dois palpites de igualdade no placar.
Flamengo x Palmeiras:
O duelo entre líder e vice-líder do campeonato também dividiu os especialistas. No confronto Flamengo x Palmeiras, o time paulista recebeu três votos, o rubro-negro obteve dois, e outros três palpiteiros apostaram no empate nesta disputa direta pela liderança.
- Matéria
- Mais Notícias