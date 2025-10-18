Flamengo x Palmeiras: jornalistas da Globo apontam vencedores da rodada

Oito comentaristas esportivos do Globo Esportes analisaram os dez jogos da 29ª rodada do Brasileirão que acontece entre este sábado e segunda-feira. O "jogo da rodada" fica por conta do confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, além de um clássico estadual entre Vasco e Fluminense.

Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro lutam pelo título do Brasileirão 2025 (Foto: Arte/LANCE!)

Os favoritos claros:

Quatro partidas receberam palpites unânimes dos especialistas consultados. Corinthians (contra Atlético-MG), Cruzeiro (contra Fortaleza), Mirassol (contra São Paulo) e Bahia (contra Grêmio) foram escolhidos por todos os oito palpiteiros como vencedores em seus respectivos jogos como mandantes.

Em três outros confrontos, houve favoritos claros nas apostas. O Internacional foi escolhido por quase todos os especialistas para vencer o Sport, com apenas um voto divergente.

Santos e Vasco vencem seus duelos:

No clássico entre Vasco e Fluminense, a maioria dos palpites indicou vitória do time comandado por Fernando Diniz. Para o duelo Santos x Vitória, os apostadores confiaram predominantemente no triunfo do clube paulista.

Confrontos mais acirrados:

Os confrontos que geraram maior divisão de opiniões foram Ceará x Botafogo, com dois votos para cada equipe e quatro apostas em empate, e Juventude x Bragantino, que teve três votos para cada time e dois palpites de igualdade no placar.

Flamengo x Palmeiras:

O duelo entre líder e vice-líder do campeonato também dividiu os especialistas. No confronto Flamengo x Palmeiras, o time paulista recebeu três votos, o rubro-negro obteve dois, e outros três palpiteiros apostaram no empate nesta disputa direta pela liderança.