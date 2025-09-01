O zagueiro Carlos Cuesta chegou ao Rio de Janeiro neste domingo para realizar exames e assinar com o Vasco. O atleta de 26 anos estava no Galatasaray, da Turquia. Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta tem no currículo passagens por clubes europeus e frequentes convocações para a seleção colombiana, sendo um nome conhecido nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar de não ter sido chamado nesta data Fifa, ele é considerado um jogador de confiança do técnico Néstor Lorenzo.

Cuesta é um zagueiro destro, conhecido por seu bom tempo de bola, principalmente em desarmes no chão, com carrinhos precisos. Ele é veloz, tem energia nos duelos individuais e costuma se destacar na recuperação defensiva.

No entanto, o jogo aéreo não é seu ponto forte. Com 1,79m de altura, não se impõe tanto pelo alto, mas compensa com leitura de jogo e mobilidade. Segundo o jornalista colombiano José Pinto David, da Rádio RNC, mesmo não tendo se firmado na Turquia, o defensor ainda é visto como um bom jogador.

— Embora atualmente não viva um bom momento — já que a imprensa turca o tem classificado como uma decepção em sua passagem pelo Galatasaray —, aqui na Colômbia o consideramos um zagueiro confiável - disse José Pinto.

Carlos Cuesta em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução/Instagram)

Indicação de Fernando Diniz

Cuesta foi uma das indicações do técnico Fernando Diniz, que confirmou publicamente o interesse no atleta após o empate com o Botafogo pela Copa do Brasil.

— É um jogador que a gente tinha indicado, que estava esperando. Foi bem avaliado por todo o departamento, jogador de seleção, que vinha de um clube importante da Europa. Temos muito otimismo com a vinda dele — afirmou o treinador.

A negociação foi movimentada. O zagueiro chegou a viajar à Rússia para fechar com o Spartak Moscou, mas o acerto acabou não se concretizando. Com isso, o Vasco, que já conversava com o estafe do atleta há algumas semanas, aproveitou a oportunidade para concluir a contratação.

Antes do Galatasaray, onde atuou em apenas nove partidas, Cuesta teve uma passagem marcante pelo Genk, da Bélgica. Foram 212 jogos, quatro gols e uma assistência ao longo de seis temporadas. Esse período é considerado o auge técnico da carreira do zagueiro até aqui.

Com apenas 26 anos e experiência acumulada em clubes da Colômbia, Bélgica e Turquia, além de 23 convocações para a seleção principal da Colômbia, Cuesta chega ao Vasco como uma aposta que mescla juventude, rodagem internacional e potencial técnico. Se conseguir se readaptar rapidamente ao futebol sul-americano e encontrar sequência sob o comando de Diniz, pode se tornar uma peça importante no elenco cruzmaltino para o restante da temporada.