Léo Jardim fala sobre vaias da torcida do Vasco: ‘Ganhar o jogo e tomar vaia’

O Vasco venceu o Puerto Cabello por 1 a 0, nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da Sul-Americana. Mesmo com a vitória e os três pontos, a torcida não saiu satisfeita de São Januário. O técnico Fábio Carille foi alvo de vaias dos torcedores e recebeu o apoio de jogadores. Entre eles, Léo Jardim, que rebateu sobre as críticas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

– É uma das primeiras vezes na vida que vejo um time ganhar o jogo e tomar vaia. Temos confiança no professor Carille e hoje, por mais que tenha sido um jogo difícil, conseguimos os três pontos e o objetivo que era fazer os quatro pontos e ficar na liderança (do grupo).

Depois da partida, Carille falou, em coletiva de imprensa, sobre as vaias que recebeu da torcida. Para ele, o protesto da arquibancada não ajuda o time em campo.

continua após a publicidade

— O Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco. Então, eu vejo que quando me xingam, ou xingam algum atleta, isso passa para o campo, a gente começa a acelerar e isso não está ajudando em nada. Depois do jogo, fala, fica à vontade, o torcedor tem todo direito de protestar na arquibancada. Mas eles têm que entender que isso não está ajudando. Não está ajudando. Depois do jogo vem, me xinga, mas durante o jogo passa para o campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada.

O gol da partida veio da cabeça de Vegetti nos acréscimos da primeira etapa. Durante a comemoração, capitão chamou os jogadores para abraçar Carille, reforçando coro de apoio ao treinador cruz-maltino.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Vasco e Puerto Cabello protagonizaram um primeiro tempo com um futebol bem abaixo. Apesar disso, o Cruz-Maltino teve três chances de gol.

A primeira foi com Mauricio Lemos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou sozinho dentro da área. Contreras tirou praticamente em cima da linha. Na segunda oportunidade, Philippe Coutinho apareceu como elemento surpresa e também emendou uma cabeçada. Romero defendeu e a bola ainda bateu na trave.

Na terceira chance, Benjamín Garré cruzou a bola na área. Vegetti, no melhor fundamento, testou firme no contrapé de Romero para abrir o placar.

A etapa final começou e terminou da mesma forma que o primeiro tempo. O Vasco foi pouco criativo e se mostrou um time de uma nota só: bola nos pontas para cruzarem para Vegetti. Durante e após o término do jogo, os torcedores que compareceram ao estádio vaiaram, hostilizaram e pediram a saída do técnico Fábio Carille.

➡️ Vegetti supera Cano na lista de artilheiros estrangeiros do Vasco; veja ranking